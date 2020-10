RC Lens : 18 cas de coronavirus déclarés au sein du club !

Le Racing Club de Lens vient tout juste de communiquer. Et la situation sanitaire au sein du club est grave avec dix-huit cas recensés, dont onze joueurs de l'effectif professionnel. La rencontre face à l'OM, vendredi, est fortement menacée.

Voici le communiqué du club, publié il y a quelques minutes seulement.

"Suite au report du match contre Nantes (8ème journée de Ligue 1 Uber Eats) consécutif à la découverte de 13 cas positifs au Covid-19 au sein de son groupe professionnel - 11 joueurs et deux membres du staff, le Racing Club de Lens a décidé de procéder à de nouveaux tests ce lundi 26 octobre.

Par ailleurs, voulant éviter toute propagation du virus au sein de son centre d’entraînement de La Gaillette, le club a décidé la fermeture de son centre de formation de La Gaillette depuis dimanche 25 octobre à 18 heures. Ses salariés sont également invités à privilégier le télétravail lorsque leur mission le permet.

Les nouveaux tests réalisés ce lundi ont révélé 18 cas positifs - 11 joueurs et 7 membres de son staff. Concernant les joueurs testés positifs, le Racing Club de Lens met en application les préconisations de la FFF après avis médical. Les joueurs ne présentant pas de symptôme peuvent pratiquer un entretien physique individuel de manière isolée ; ceux présentant des symptômes restent confinés et au repos total. Ces informations et résultats sont régulièrement portés à la connaissance de la LFP qui statuera dans les prochains jours sur la tenue du match Marseille - Lens. Le Racing Club de Lens a décidé de ne pas dévoiler l’identité des personnes concernées et souhaite à l’ensemble de ses collaborateurs touchés par le virus un prompt rétablissement."