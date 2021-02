RC Lens : effectif, Stade Rennais, l'Europe, Franck Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à l'Olympique de Marseille

Bonne nouvelle, tout d'abord, pour les supporters des Sang et Or, l'ensemble de l'effectif de Franck Haise sera disponible pour un match capital, en vue de la fin de saison, face au Stade Rennais demain soir (21 heures) à Bollaert.. "Tout le monde est disponible. Il peut y avoir un peu de fatigue, on va voir l'état des troupes cet après-midi. Il n'y a pas de joueurs forfait. Pour certains, qui ont enchaîné depuis un moment, il y a des petits bobos qui sont gérés par les staffs médical et technique."

Le Stade Rennais, un adversaire costaud, comme vient de le souligner Franck Haise, l'entraîneur du Racing. "Les principes forts du Stade Rennais restent présents. Ils ont eu un contre-coup normal avec l'après Ligue des Champions. Mais les forces restent les mêmes. On va s'attendre à courir derrière le ballon, mais ça ne nous fait pas peur. C'est une équipe du haut de tableau et elle le prouve à chaque sortie."

En cas de victoire, le RCL pourrait devenir un sérieux candidat aux places européennes. Un défi que ne veut pas nécessairement trop évoquer Haise, conscient que la saison est loin d'être terminée. "L'Europe ? (Rires) Il y a une équipe qui cherche à la jouer, oui en effet. Nous ? J'espère que vous me reparlerez d'Europe souvent, mais avec 35 points au compteur, il faut savoir rester lucides. Notre série positive, on la savoure. On est à l'abri de rien et si on peut enchaîner des matches en prenant des points, on ne va pas se gêner. Mais bon, je préfère plutôt en gagner un et en perdre un autre plutôt que de faire deux nuls."