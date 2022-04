RC Lens : Emmanuel Macron fait une infidélité à l'OM pour Clauss et les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent lundi soir à Liévin pour un Meeting de campagne d'entre-deux tours, le candidat-Président Emmanuel Macron a déambulé dans la foule avec une écharpe du RC Lens autour du cou. Selon La Voix du Nord, qui raconte l'anecdote, l'écharpe a été déposée par un fan des Sang et Or et le président de la République l'a gardé pendant quelques minutes.

Interrogé par une femme sur ses préférences sportives, Emmanuel Macron a assumé son infidélité à l'OM : « Je suis d'abord pour l'OM mais j'ai mis l'écharpe, j'aime beaucoup le club de Lens », a glissé l'homme d'Etat, grand supporter de l'équipe de France et heureux de voir Jonathan Clauss intégrer les Bleus : « Je suis super content qu'il soit sélectionné. Un Sang et Or en équipe de France ! »

Pas sûr que ce genre d'image lui fasse gagner des voix du côté du LOSC...

Alexandre Corboz

Rédacteur