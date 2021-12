RC Lens : en plein Covid, Haise reçoit une pluie de bonnes nouvelles avant le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Alors que les clubs de Ligue 1 sont frappés de plein fouet par la propagation du Covid-19, le RC Lens est épargné. Pour l’instant, le club artésien a pu s’entraîner convenablement hier et présente un effectif riche avant de se mesurer au LOSC mardi à Bollaert (21h).

Pour ce 16e de finale de Coupe de France très attendu, Franck Haise pourrait pouvoir compter sur un groupe presqu’au complet si évidemment le virus ne frappe pas d’ici là. En plus de Wesly Saïd et Gaël Kakuta, de retour de blessures, même Patrick Berg est opérationnel !

« À ma connaissance, pas de bobos et tous opérationnels y compris Patrick Berg, a glissé hier soir sur Twitter la journaliste de La Voix du Nord Sandrine Arrestier. Sans garanties que ça reste valable longtemps vu la circulation du virus. » Dernière bonne nouvelle : Facundo Medina est bien là malgré ses récentes affaires personnelles agitées.

