RC Lens : en plus de la prolongation de Fofana, Haise a dévoilé son moment préféré contre Lorient

INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Soirée magique pour Franck Haise et les supporters lensois mercredi. Un Bollaert en folie a assisté à la victoire de son équipe sur Lorient (5-2) avant d'apprendre que Seko Fofana prolongeait en Artois, signature du contrat dans le rond central à la clef ! Ravi, l'entraîneur des Sang et Or a expliqué ensuite en conférence de presse qu'au cours de cette soirée pleine d'émotions, une action l'avait particulièrement marqué.

« Marquer des buts comme le troisième contre Lorient, en attaque placée, quand il y a des blocs bien organisés en face, après une longue possession et alors que c’est notre milieu d’équilibre qui vient conclure… C’est le genre de but sur lequel avec le staff, on est contents. Quand on marque sur un coup franc, un corner, une transition préparée aussi, mais l’attaque placée de cette manière, ça donne un petit goût supplémentaire car on sait que c’est plus difficile. » Surtout qu'à ce moment-là, le Racing accusait le coup après avoir vu Lorient revenir à 2-2...