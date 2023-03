RC Lens : enfin de bonnes nouvelles en vue avant Clermont !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Fortes et Claude-Maurice de retour ?

Pour le déplacement à Clermont, le RC Lens pourrait aussi retrouver quelques absents. « Lens pourrait récupérer des forces vives, Steven Fortes et Alexis Claude-Maurice reprenant l’entraînement collectif aménagé cette semaine, note La Voix du Nord. Il a aussi du monde sur son banc. Jean Onana n’est entré que deux minutes sur les cinq derniers matchs de championnat, aligné seulement entre-temps en Coupe, à Lorient. Et il n’a pas joué cette série de trois matchs, comme Rémy Labeau Lascary et Lukasz Poreba, pas non plus entré en jeu sur les cinq derniers de Ligue 1. »

Pour résumer Ce dimanche à 13h, le RC Lens se déplacera à Clermont pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Accrochés par le LOSC samedi à Bollaert (1-1), les Sang et Or pourraient recevoir des retours pour l’occasion : Steven Fortes notamment.

