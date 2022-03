RC Lens, équipe de France : Clauss marche sur les plates-bandes d'un crack de Liverpool

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour les matchs amicaux de la France contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, Jonathan Clauss débutera vraisemblablement sur le banc des remplaçants ce soir contre les Eléphants. Mais la convocation du piston droit du RC Lens répond quand même à une certaine logique de la part du sélectionneur.

Seul Trent Alexander-Arnold est aussi efficace que lui

Si Didier Deschamps privilégie l'appel de joueurs évoluant dans des clubs de structure européenne, le sélectionneur nationale regarde aussi les performances nationales et les statistiques. Cette saison, Jonathan Clauss réalise des choses étonnantes au Racing... au point de regarder dans les yeux les meilleurs latéraux du continent.

En effet, avec 4 buts et 9 passes décisives, l'Alsacien est tout simplement le latéral le plus efficace des cinq grands championnats européens... Ex-aequo avec l'anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold. Une sacré performance quand on voit la saison de fou des Reds et de leur pile-électrique du couloir droit !

Alexandre Corboz

Rédacteur