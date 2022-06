RC Lens, Equipe de France : Clauss pris de haut chez les Bleus ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Toujours aussi ému à son arrivée à Clairefontaine, le joueur de 29 ans est récompensé de son excellente saison avec le RC Lens. Décisif dans le système de Franck Haise, Johnatan Clauss a pu s’illustrer dans un registre particulier comme piston dans un 3-5-2. Toutefois en Équipe de France il semblerait que l’adaptation ne se passe pas comme prévu et que certains ne soient pas convaincus de son niveau.

La marche trop haute pour Clauss ?

Selon L’Équipe, le Sang et or est apparu « friable » aux yeux du staff et de ses coéquipiers. Il afficherait un « problème de niveau » et de « culture défensive ». La marche à l’air trop haute pour le Lensois à l’image de son entrée face à la Croatie où avant même d’avoir touché son premier ballon, il provoque un penalty sur Kramaric sur une intervention certes pleine d’envie, mais aussi de naïveté.

Malgré ses belles prestations en Ligue 1, Jonathan Clauss ne semble pas prêt pour le très haut niveau aux yeux des Bleus mais il pourrait tout de même faire partie du voyage au Qatar. Son profil particulier offre malgré tout des possibilités à Didier Deschamps dans la rotation.

Yann Noailles

Rédacteur