RC Lens, Equipe de France : Clauss raconte son rêve bleu et se prépare déjà aux sifflets à Lille

Sur sa première cape

« Avec quasiment une semaine de préparation, je suis beaucoup plus libéré, moins stressé mais toujours dans l’apprentissage de la vie de groupe et du foot. J’encaisse bien les nouveautés, psychologiquement ça va. On avance, on continue. Il y a des étapes à franchir, et la première sélection en fait partie. Aujourd’hui on est peut-être 1% plus fort psychologiquement, et ça me permettra peut-être de mieux gérer encore la prochaine ».

Sur son bizutage

« Le bizutage c’était le plus compliqué, parce que j’étais super stressé. C’était difficile, mais il fallait le faire et je l’ai fait (sourire). J’ai l’impression d’enchainer les beaux souvenirs sinon. Évidemment mon entrée contre la Côte d’Ivoire restera gravée à vie, mais je ne mets pas d’autres moments en dessous de celui-là ».

Sur son rêve du Mondial

« Je pense qu’on est tous compétiteurs et qu’on a tous envie de jouer des compétitions extraordinaires comme celle-ci, sinon on ne serait pas là, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faudra continuer à être performants si je veux être dans ce groupe pour la Coupe du monde. Je ferai tout pour ! Et après, il y a un décisionnaire, c’est le sélectionneur ».

Sur les possibles sifflets mardi au stade Pierre Mauroy

« J’ai le maillot de l’équipe de France sur le dos. Que je sois sifflé ou pas, à la rigueur... Si je ne le suis pas, tant mieux ça va m’aider au moins. Si je le suis, c’est OK. C’est comme ça ».

Sur les lendemains de sélection

« Cela risque d’être un peu différent mais il ne faut pas appréhender je pense ».

Les mots de Jonathan Clauss en conf' de presse Après avoir honoré sa première cape à Marseille lors de France – Côte d'Ivoire (2-1), Jonathan Clauss (RC Lens, 29 ans) devrait être lancé dans le grand bain en tant que titulaire mardi soir à Lille lors du match des Bleus face à l'Afrique du Sud. Présent en conférence de presse, le piston des Sang et Or a évoqué ses débuts, son bizutage... Et les éventuels sifflets des supporters du LOSC.

