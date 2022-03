RC Lens, Equipe de France : Deschamps annonce la couleur pour Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Jonathan Clauss va découvrir les Bleus pour la première fois à 29 ans. Le latéral droit du RC Lens est récompensé de sa très bonne saison pour cette sélection. Didier Deschamps s’est confié sur ce choix.

Pour Téléfoot, l’ancien entraîneur de l’OM a justifié son choix de prendre Clauss : « A partir du moment où je le prends, ce n’est pas juste pour faire un cadeau ou pour faire plaisir. Il fait partie des 23, à lui de faire du mieux possible et ça me donnera des réponses par rapport aux futurs choix que je serai amené à faire ». En Équipe de France, Clauss sera en concurrence avec Benjamin Pavard et aura sans aucun doute une carte à jouer lors des deux prochains matchs de la France.

Didier Deschamps n'a pas convoqué Jonathan Clauss pour faire de la figuration



💬 "Je ne le prends pas pour faire plaisir ou lui faire un cadeau"



💬 "À lui de faire du mieux possible, et ça me donnera des réponses sur les futurs choix que je dois faire"



🎙️ @YassinNfaoui pic.twitter.com/zBQWCJKDIm — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 20, 2022

Adam Duarte

Rédacteur