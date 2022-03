RC Lens, Equipe de France : Deschamps en dit plus sur Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour la première fois de sa carrière, Jonathan Clauss a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire, le 25 mars à Marseille, et contre l’Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Lille.

"J'imagine que Clauss doit être heureux"

Après avoir justifié ce jeudi en conférence de presse son choix de convoquer le piston droit du RC Lens, le sélectionneur des Bleus en a dit plus sur le natif de Strasbourg dans un entretien accordé à la FFF.

"Jonathan Clauss c'est une trajectoire atypique, de par son parcours. Il n'a pas un parcours linéaire avec un centre de formation. Il a connu le haut niveau il y a deux ans même s'il a déjà joué avant. Il est dans un registre, dans une utilisation de poste qu'il connaît bien, où il a cette capacité technique de marquer et de faire marquer. D'avoir un apport offensif avec beaucoup de fraicheur et certainement, comme la majorité des joueurs qui n'ont pas eu ce parcours linéaire, ce surcroit d'envie, de détermination pour aller jusqu'au bout des choses. J'imagine qu'il doit être heureux aujourd'hui, il va faire partie des 23. Il y aura des lendemains, le regard des autres sera forcément différent. Il y aura certainement plus d'exigence pour lui aussi."

Fabien Chorlet

Rédacteur