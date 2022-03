RC Lens, équipe de France : Deschamps valide l'expérience Clauss

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Très attendus, les premiers pas de Jonathan Clauss ont été une franche réussite. Entré en jeu à Marseille contre la Côte d'Ivoire (2-1), le latéral droit du RC Lens était titulaire mardi à Lille face à l'Afrique du Sud (5-0). Et il a largement contribué au festival offensif des Bleus, si bien que l'édition du jour de La Voix du Nord lui voit un bel avenir en sélection.

Surtout que Didier Deschamps s'est montré assez élogieux à son sujet : "Il a beaucoup de dynamisme, il est capable de défendre. Il a été assez fréquemment en position de débordement, il a un bon pied aussi. Il a même tenté une reprise de volée. Donc ça, c'est positif". Le nouveau système mis en place par Deschamps avec trois défenseurs centraux et des pistons dans les couloirs semble taillé sur mesure pour Jonathan Clauss, surtout que l'ancien titulaire, Benjamin Pavard, n'est pas à l'aise dans ce rôle...

Raphaël Nouet

Rédacteur