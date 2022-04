RC Lens, équipe de France : Haise donne 2 explications à la baisse de régime de Clauss à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Parmi les raisons ayant expliqué la défaite du RC Lens à la Meinau (0-1) dimanche, il y a la prestation en demi-teinte de Jonathan Clauss. Pourtant auteur de bons matchs avec les Bleus, contre la Côte d'Ivoire (2-1), face à qui il était entré en jeu, et l'Afrique du Sud (5-0), contre qui il a été titulaire, le latéral droit est passé au travers à Strasbourg, sa ville natale. Rien de plus normal, selon son entraîneur, Franck Haise.

« Il y a tellement eu d’émotions positives mais fortes avec l’équipe de France, a expliqué le technicien. Derrière, le match d’après, c’est contre son club formateur, dans sa région. On est tous des hommes et des femmes. Evidemment que ça joue. Je ne vais pas oublier tout ce qu’il fait depuis 21 mois car aujourd’hui (dimanche), ce fut un peu plus compliqué. C’est la vie, c’est le football. »

