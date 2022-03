RC Lens, équipe de France : Jonathan Clauss, une anomalie dans l'ère Deschamps

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Rentré en jeu à la 88e minute de France-Côte d’Ivoire (2-1), Jonathan Clauss est devenu, à 29 ans, international tricolore pour la première fois. Même si Didier Deschamps est un pragmatique et qu'il sélectionne un joueur au mérite avant de regarder l'âge sur le passeport, il s'agit de la première fois depuis le début de son mandat de sélectionneur qu'un élément des Bleus démarre aussi tard dans sa carrière.

En effet, comme le rapporte Opta, le piston droit du RC Lens est « devenu le joueur le plus âgé à obtenir sa première sélection en équipe de France depuis Steve Savidan qui avait 30 ans et 143 jours lors de sa première apparition le 19 novembre 2008 contre l’Uruguay (0-0) ».

Jusqu'à présent, le « record » de Didier Deschamps était Jordan Veretout (AS Roma), appelé pour la première fois en 2021... à 28 ans.

29 - Jonathan Clauss (29 ans et 181 jours) devient le joueur le plus âgé à connaître sa 1re sélection en équipe de France depuis Steve Savidan contre l’Uruguay le 19 novembre 2008 (30 ans et 143 jours). Persévérance. #FRACIV pic.twitter.com/6lI57dwABA

Clauss, le plus vieux depuis Savidan

Jonathan Clauss (RC Lens) est devenu le plus vieux joueur lancé par Didier Deschamps en équipe de France depuis l'arrivée du technicien sur le banc des Bleus en 2012. Un petit exploit du piston des Sang et Or quand on sait combien la Desch' est réticent à lancer des joueurs de clubs modestes.