RC Lens, équipe de France : le rêve bleu va prendre une nouvelle dimension pour Clauss

Depuis une semaine, Jonathan Clauss vit un rêve éveillé. Entre l'annonce de sa convocation, vécue au milieu de ses partenaires en folie, ses premiers pas à Clairefontaine puis sa première sélection, vendredi soir à Marseille contre la Côte d'Ivoire (2-1), le latéral droit du RC Lens nage en plein bonheur. Et ce n'est pas fini ! Selon L'Equipe du jour, il a de bonnes chances d'être titulaire mardi soir contre l'Afrique du Sud... à Lille !

"La plus grosse incertitude entoure l'identité des joueurs amenés à occuper le rôle de piston. Kinsgley Coman et Theo Hernandez ont été intéressants à différents égards à l'Orange Vélodrome. Mais, après coup, le patron des Bleus n'a pas manqué d'insister sur le fait que c'était dans cette zone de jeu que son équipe restait la plus perfectible. Envisage-t-il par conséquent de reconduire les mêmes associations face aux Bafana Bafana ? "J'ai d'autres joueurs qui n'ont pas forcément le même profil mais qui sont censés pouvoir occuper ces postes-là, répondait-il, entretenant le flou. Pour mardi, ce sera d'autres options." Jonathan Clauss et Lucas Digne se tiennent prêts."

« Le prix du danger », voici la une du journal L'Équipe du dimanche 27 mars 2022.



