RC Lens, équipe de France : Leca met la pression à Deschamps pour Samba

Dominateur en première période, le RC Lens est passé près de la défaite, hier après-midi à Bollaert contre Lille (1-1). Heureusement pour lui, Brice Samba a sorti le grand jeu dans le dernier quart d'heure pour conserver le point du nul. Cette prestation XXL a valu au gardien lensois une pluie de compliments, notamment de son remplaçant, Jean-Louis Leca, qui lui prédit un avenir en bleu. Voire même qui l'impose à Didier Deschamps...

"Il nous a habitués à ce genre d'exploits, a déclaré Leca à L'Equipe. Être présent dans les rendez-vous importants, c'est la marque des grands. Ce qui m'étonne encore, c'est qu'il amène de la tranquillité et de la sérénité à l'équipe. Il calme sa défense et j'ai envie de dire le stade tout entier. Il faut souligner le travail de notre entraîneur des gardiens, Hervé Sekli, le sérieux et le professionnalisme de Brice au quotidien. Je pense que sa présence en équipe de France viendra. Sans langue de bois, quand on fait une prestation comme celle-là, quand on est au haut niveau depuis dix mois et qu'on enchaîne, je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'appeler, encore plus depuis que deux de nos monuments ont quitté les Bleus (Lloris et Mandanda)."