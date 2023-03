RC Lens, Equipe de France : mauvaise nouvelle pour Brice Samba chez les Bleus

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Convoqué jeudi dernier en équipe de France, pour la première fois de sa carrière, Brice Samba (28 ans) ne boude pas son plaisir d’avoir rejoint le rassemblement des Bleus pour les deux matches contre les Pays-Bas (4-0), puis l’Irlande (lundi, 20h45). Pour autant, le portier du RC Lens sait désormais quelle sera sa place dans la hiérarchie des gardiens de Didier Deschamps. L’Équipe avance en effet que le sélectionneur des Bleus a informé les intéressés qu’Alphonse Areola serait le numéro 2, tandis que Samba serait le numéro 3. Actuellement doublure de Łukasz Fabiański à West Ham, Alphonse Areola (5 sélections) avait déjà officié en tant que remplaçant d’Hugo Lloris avant de voir Mike Maignan bousculer la hiérarchie en 2020. L’ancien du LOSC est maintenant le numéro 1 officiel. 🗞️ La une du journal L'Équipe du dimanche 26 mars 2023 pic.twitter.com/e2HjXYvOoj — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2023

Pour résumer Tout heureux d’avoir été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France pour le dernier rassemblement des Bleus, Brice Samba (RC Lens, 28 ans) sait désormais quelle place il aura dans la hiérarchie des gardiens.

Bastien Aubert

Rédacteur

