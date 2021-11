RC Lens, équipe de France : Ménès prend Clauss pour taper sur Deschamps

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Auteur d'un but et de deux passes décisives lors du carton du RC Lens face à Troyes (4-0) vendredi soir, Jonathan Clauss continue d'impressionner les observateur. Mais pas Didier Deschamps, qui ne convoque toujours pas le latéral droit alors que le 3-5-2 désormais utilisé par les Bleus lui conviendrait parfaitement. Cela a incité Pierre Ménès à pousser un coup de gueule dans son analyse d'après-match.

"Le piston artésien a marqué un but et délivré 2 passes décisives (6 au total, meilleur passeur de Ligue 1) mais Deschamps continue à l’ignorer, lui comme d’autres. Il y a toujours ce côté « Académiciens des Bleus » qui me gonfle profondément. Alors autant pour Savanier, Laborde ou Payet par exemple, je peux comprendre. Mais maintenant que l’équipe de France joue en 3-5-2, on va m’expliquer que Clauss est moins bon que Pavard et Dubois ? Sérieusement ? Ce n’est pas dans mes habitudes de réclamer la présence d’un joueur en sélection, mais lui, j’aimerais bien le voir sous le maillot bleu…"

