RC Lens : Eric Sikora prend du galon cet été

En effet, le club a annoncé sur Twitter que l'ancien coach et capitaine du Racing allait devenir responsable de la post-formation. Dans le détail, « cap'tain Siko » s'occupera de la gestion de l'effectif et du staff du groupe Pro 2 et de l'accompagnement des jeunes Lensois.

Reléguée en National 3, la réserve du RC Lens sera quant à elle coachée par Vincent Carlier (ex-entraîneur des U19 de Troyes) épaulé par Walid Mesloub et Thierry Malaspina, lequel rétrograde du staff de Franck Haise pour s'occuper des jeunes gardiens.

Un nouveau poste pour Eric Sikora ✍️



Récent coach des U19, le légendaire numéro 2 artésien Eric Sikora devient responsable de la post-formation. Une fonction dédiée à la gestion d’effectif et de staff de l’équipe Pro 2 et à l’accompagnement des jeunes lensois.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) July 2, 2022

Sikora patron de la post-formation Revenu bénévolement au RC Lens il y a quelques mois puis coach des U19 par la suite, Eric Sikora poursuit sa remontée dans l'organigramme des Sang et Or. Il chapeaute désormais la reconstruction du groupe Pro 2 en National 3.

