RC Lens : Haise n'en revient pas pour le PSG et se lâche sur la fête à Marbella

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La fête à Marbella "Marbella, c'était à l'initiative des joueurs pour finir de manière décontractée la saison." La blessure de Danso "Kevin Danso a un problème à l'adducteur gauche. Il fera des examens bientôt à notre retour." Ses grands moments de la saison "L'amical face à l'Inter Milan, le match à Bollaert face au PSG et le match face à Ajaccio." "Si on m'avait dit que l'on finirait à un point du PSG, j'aurais pris la personne pour un fou" Son bilan de la saison "Cette saison est réussie à 100%. Il n'y a pas de frustration. (...) Si on m'avait dit que l'on finirait à un point du PSG, j'aurais pris la personne pour un fou." Les axes d’amélioration "En terme de collectif, on peut encore améliorer certaines choses, des détails. C'est cela qui fait la différence au haut niveau." Propos retranscrits par Lensois.com. 🔴🔶 PSG, RC Lens, LOSC, OL : razzia du Racing dans l’équipe type de la saison de Ligue 1 ! https://t.co/28FvJVcKlM — But! Lens (@But_Lens) June 5, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a accordé ce lundi une conférence de presse en visio à la presse pour faire le bilan de la saison écoulée. Un bilan qui est évidemment bon puisque les Sang et Or ont fini dauphins du PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur