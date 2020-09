RC Lens : Facundo Medina fait déjà fureur dans le vestiaire

Arrivé cet été en provenance du CA Talleres (D1 argentine), Facundo Medina (21 ans) est en train de s'imposer sur le côté gauche de la défense à trois du RC Lens. Agressif dans le bon sens du terme mais également buteur d'un retourné accrobatique face à Lorient, l'intéressé a déjà marqué beaucoup de points auprès des observateurs... Et au sein même du vestiaire.

Comme l'a reconnu Florian Sotoca en conférence de presse, l'ancien joueur de Cordoba est déjà un atout chez les Sang et Or : « C’est un profil qui nous fait beaucoup de bien. Niveau relance, il a un super pied et dans l’état d’esprit, je n’en parle même pas. Il a la grinta, ce côté sud-américain qui nous va bien. Il s’est super bien intégré, c’est une super recrue. Il est à la hauteur de ce que l’on demande et ne lâche rien. Il a beaucoup de maturité, de sérénité, comme Loïc Badé, malgré un jeune âge. Ça pousse tout le monde vers le haut. »

On n'avait plus vu de jeune Sud-américain faire autant l'unanimité au Racing depuis un certain Vitorino Hilton. Ça sent déjà le gros coup !