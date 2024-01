RC Lens : Facundo Medina remporte un trophée significatif

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Quoi de mieux que d'être plébiscité par ses propres supporters ? C'est sans doute ce peut se dire l'arrière latéral du RC Lens, Facundo Medina, dont les prestations, lors de la première partie de saison, n'ont vraiment pas laissé insensibles les nombreux fidèles du Peuple Sang et Or. Devant Brice Samba Ainsi, le site Lensois.com a demandé aux internautes de voter pour le meilleur joueur des cinq premiers mois de la saison. Et les résultats sont pour le moins assez clairs. Facundo Medina se classe largement en tête, avec 65.91% des suffrages, devant Brice Samba, 14%, et Przemyslaw Frankowski 11.29%. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Auteurs d'une brillante année 2023, avec une seconde place en L1 et un parcours en Ligue des Champions, les joueurs du RC Lens ont été nombreux à crever l'écran. C'est notamment le cas de Facundo Medina, plébiscité par les supporters Sang et Or.

Benjamin Danet

Rédacteur