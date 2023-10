RC Lens : Facundo Medina victime d'une grande injustice

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En grande forme ces derniers temps comme on a pu le voir mardi contre Arsenal, Facundo Medina a reçu une mauvaise nouvelle de Lionel Scaloni et de la sélection argentine. En effet, si le défenseur lensois avait été appelé in-extrémis pour remplacer un blessé en septembre, il ne figure cette fois-ci pas dans la liste pour le rassemblement d’octobre pour les matchs contre le Paraguay le 13 octobre ni pour le match au Pérou du 18. Medina appelé qu'en cas de blessés ? Et quand on voit certains noms dans cette liste, des défenseurs qui ne jouent pas dans leurs clubs (Marco Pellegrino au Milan AC) ou qui évoluent dans des clubs loin du plus haut niveau (Lucas Esquivel à l’Athletico Paranaense), il y a de quoi se poser des questions sur les choix de Lionel Scaloni… #SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Malgré ses énormes performances en ce moment avec le RC Lens, Facundo Medina est le grand oublié de la liste de l'Argentine pour la prochaine trêve internationale. Lionel Scaloni lui préfère de sombres inconnus en défense...

Alexandre Corboz

Rédacteur