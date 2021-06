RC Lens : Farinez met les choses au point avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les images ont fait le tour du monde. Nécessairement. Une kyrielle d'arrêts et de parades qui ont permis au Venezuela de conserver le match nul face à la Colombie lors de la Copa America (0-0). On parle ici du gardien Wuilker Farinez qui, au RC Lens et comme vous le savez, n'est que la doublure de Jean-Louis Leca.

Ce match peut-il pousser le gardien venezuelien à afficher d'autres prétentions désormais ? Peu probable. Et c'est lui qui le dit après cette fameuse rencontre au travers de propos retranscrits par Lensois.com.

"Je suis content car c’était un match important. On savait que ça allait être difficile face à un tel adversaire. Nous avons jouer avec beaucoup de cœur pour obtenir ce match nul. Nous allons désormais nous reposer en sachant que nous avons tout donné. Pour nous ce point est très précieux après toutes les situations que nous avons vécues. Au niveau de mon club, j’apprends petit à petit. On se bat tous pour atteindre nos rêves."