RC Lens, FC Barcelone : Montanier a une formule simple pour expliquer le malaise Messi – Griezmann

Désormais au Standard de Liège, l'ancien entraîneur du RC Lens Philippe Montanier reste connecté à ceux qui ont fait partie de son parcours, et notamment un certain Antoine Griezmann. Ancien coach de la Real Sociedad, Montanier est bien placé pour parler de celui qu'il a contribué à faire éclore au plus haut niveau.

Et son expérience actuelle au FC Barcelone semble le chagriner. « Antoine a besoin de s’amuser, de jouer et de plaisanter pour donner sa pleine mesure. Ce n’est pas l’impression que ça donne… »,explique le coach à la Voix du Nord, qui ne comprend pas l'échec d'un Griezmann qui « se met toujours au service de l’équipe ».

Griezmann étouffé par Messi ?

Estimant que le timing de sa venue n'est pas le bon au vu des difficultés actuelles du FC Barcelone, Montanier a également une analyse toute en poésie de la relation qui semble compliquée avec un certain Lionel Messi. « Parfois, certaines belles fleurs étouffent un peu les autres… », résume l'ancien coach lensois.