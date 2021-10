RC Lens – FC Metz (4-1) : Antonetti dégoupille sur l'arbitrage, Haise lui rappelle le règlement

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Si le RC Lens a largement battu le FC Metz (4-1) ce dimanche, on ne peut pas dire que le score reflète largement la physionomie du match. A 2-1 en début de seconde période, les Grenats auraient pu revenir mais l'arbitre de la rencontre, Monsieur Pignard, a logiquement eu recours à la VAR pour annuler le but de l'égalisation de Pape Matar Sarr.

Antonetti : « Je suis troublé sur la perception de Monsieur Pignard »

Il n'en fallait pas plus pour irriter Frédéric Antonetti, lequel s'est plaint de l'arbitrage en conférence de presse : « Si on refuse ce genre de but, ça m’interpelle. Quand je revois les images… les bras m’en tombent. Après l’arbitre a sa conscience pour lui, moi j’ai la mienne (…) Les aléas du football on ne peut que les constater. C’était le même arbitre que contre Paris. Je suis troublé sur la perception de Monsieur Pignard. Moi au début je ne dis rien. Il a vu une main, d’accord, mais c’est une main imaginaire en regardant la vidéo (...) Il y a aussi une action litigieuse sur Fabien Centonze au début. Je ne dis pas qu’il y a forcément penalty, mais si c’est le PSG, il y a au moins 4 ralentis ».

Haise : « Le but annulé ? C'est la règle »

Invité lui aussi à réagir sur le match, Franck Haise a reconnu les difficultés lensoises du début de la deuxième période : « On a la réussite de ne pas se faire égaliser. On a aussi fait quelques modifications qui nous ont permis de desserrer l’étreinte, de redensifier le milieu pour marquer le 3e et le 4e. La victoire est logique mais je sais qu’on a souffert et je m’y attendais (...) Le but annulé ? C’est la règle, quand il y a une main offensive c’est coup franc ».

Retranscription des propos : Lensois.com.