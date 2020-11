RC Lens – FC Nantes (1-1) : l'épisode du penalty à retirer a mis un coup au vestiaire lensois

Pendant longtemps lors de ce match en retard face au FC Nantes, le RC Lens a cru tenir un deuxième succès consécutif qui leur aurait permis de se replacer dans le premier tiers du classement. Mais la bonne deuxième période des Canaris a été logiquement récompensée par un but égalisateur (1-1).

Celui-ci a néanmoins suscité pas mal de frustration au sein du vestiaire Sang et Or. Après l'explosion de joie sur l'arrêt de Jean-Louis Leca face à Touré, la décision arbitrale de faire retirer ce penalty finalement transformé a douché les espoirs lensois.

Une frustration partagée dans le groupe

Dans des propos relayés par Lensois.com, Loïc Badé ne cachait pas sa frustration au sortir du match. « Le fait qu’on mène donne plus le sentiment d’avoir perdu 2 points, mais Nantes reste une bonne équipe et c’est quand même un point, ils sont tous importants. Le penalty retiré est très frustrant. On avait la capacité d’aller chercher un 2e but on a des individualités offensives fortes et tout le monde sur le banc peut faire la différence, mais nous n’avons pas su le faire », regrettait le talentueux défenseur central.

Même son de cloche pour Simon Banza qui a cru à un arrêt décisif de son gardien. « C’est dommage de ne pas avoir obtenu la victoire, mais quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. On est un peu frustré sur la fin de rencontre par rapport au penalty que Jean-Louis (Leca) avait arrêté », a reconnu l'attaquant lensois.