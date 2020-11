RC Lens – FC Nantes (1-1) : les Sang et Or impactés sur la durée par le Covid ?

Habitué à harceler constamment l'adversaire avec un pressing tout terrain et un jeu de transition rapide, le RC Lens a montré face au FC Nantes, comme face à Dijon, qu'il n'en était plus vraiment capable sur la durée. Contre les Canaris, les Sang et Or ont clairement payé leur manque de jus en première période.

Un constat que Franck Haise a volontiers dressé après la rencontre. « Après une bonne première mi-temps, on a eu plus de difficultés en seconde. On a eu un peu moins de fraîcheur au fur et à mesure du match. Il nous a manqué une petite part d'énergie pour mieux contre-attaquer. Mais on n'a pas reculé beaucoup, ni été en grandes difficultés. On avait plutôt bien géré jusqu'à ce penalty... Je suis satisfait des 18 points qu'on a pris en dix journées. On est moins dynamique sur la durée d'un match qu'il y a quelques semaines, mais je m'en satisfais. »

Le RC Lens a du mal physiquement depuis le Covid

Un constat lucide qui met forcément en lumière l'impact du Covid-19 sur le groupe lensois. Lourdement frappé par la pandémie, l'effectif des Sang et Or semble avoir du mal à retrouver son niveau physique depuis ses deux matchs reportés. Seulement une question de temps ou vrai motif d'inquiétude à venir ?