RC Lens, FC Nantes : encore une mauvaise nouvelle pour Kakuta ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Gaël Kakuta (31 ans) retrouve peu à peu le sourire. « Il a repris l’entraînement cette semaine, il a pu faire toutes les séances, a expliqué jeudi son entraîneur, Franck Haise. Il sortait de vingt-cinq jours d’indisponibilité sur la prépa. Le retrouver cette semaine, c’était la bonne nouvelle. » Kakuta sort d’une deuxième saison délicate avec le RC Lens, où il a été régulièrement gêné par des problèmes physiques. Il n’a plus démarré un match depuis le 13 mars contre Metz (0-0). Selon L’Équipe, il démarrera le match sur le banc de Louis II et, selon le scénario, il pourrait y rester, lui lui est en instance de départ (FC Nantes ?). On notera enfin qu’avec le retour de Kakuta à la compétition, l’attaquant polonais Adam Buksa (cheville) est désormais le seul joueur de champ du RC Lens absent. Il poursuit sa réathlétisation en bonne et due forme. 𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 🔥



J3⃣ @Ligue1UberEats

🆚 @AS_Monaco

⌚️ 17h00

📍 Stade Louis II

📲 #ASMRCL

📺 @PVSportFR #FierDEtreLensois ❤️💛 pic.twitter.com/zJQBtuQqb2 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 20, 2022

Pour résumer Victime d’un problème à une cuisse lors de la préparation et absent lors des deux premières journées, Gaël Kakuta (31 ans) figure pour la première fois de la saison dans le groupe du RC Lens pour le déplacement à Monaco (17h). Il est annoncé sur le banc à Louis II.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life