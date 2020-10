RC Lens - FC Nantes : les Sang et Or lancent déjà un défi relevé à Kolo Muani

Dimanche (13h, sur Téléfoot), le RC Lens reçoit le FC Nantes avec pour objectif de relancer la machine après le derby lourdement perdu sur la pelouse du LOSC (0-4). Même si sa défense a sombré au stade Pierre-Mauroy, le club artésien demeure une valeur sûre du début de saison.

En effet, comme le rapporte Lensois.com, les Sang et Or s'affichent parmi les équipes à concéder le moins de tirs cadrés en Ligue 1 (19 en 7 matches). Le Racing n'est devancé que par les Girondins de Bordeaux (16 tirs cadrés concédés), le PSG et le LOSC (18 tirs chacun).

Pour le jeune Randal Kolo Muani, qui s'impose progressivement comme l'attaquant titulaire du FC Nantes et qui a enfin ouvert son compteur buteur contre Brest dimanche dernier (3-1), le challenge est salé.