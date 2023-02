RC Lens - FC Nantes : un magnifique hommage rendu à la fille de Ganago dimanche

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est un terrible drame qu'ont vécu Ignatius Ganago et son épouse il y a trois jours : ils ont perdu leur fille de 5 ans, Chloé, des suites d'une longue maladie. L'attaquant de 24 ans était évidemment absent du déplacement à Turin (1-1) hier soir. Il pourrait être de retour dimanche, pour le déplacement à Lens, club où il jouait encore en août dernier. Pour l'occasion, le Racing a prévu un bel hommage, conjointement avec les Canaris :

"Le Racing est en deuil. Touché en plein cœur par ce drame, l’ensemble du RCL et du FCN est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans ce deuil impensable. Adversaires ce dimanche mais unis dans cette épreuve, les actuels et ex-coéquipiers de l’international camerounais arboreront tous un tee-shirt dédié à Chloé lors de l’échauffement, ainsi que des marquages apposés sur les tuniques de match. Des maillots uniques qui seront mis aux enchères par la suite au profit de Médecins sans frontières, organisation non gouvernementale qui apporte son soutien dans plus de 70 pays aux populations dont la vie ou la santé sont mises en danger pour cause de conflits, d’épidémies ou de catastrophes naturelles. Les bénéfices de la vente de onze maillots portés et dédicacés lors du match Lens-Nantes seront affectés à la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique et ainsi endiguer la propagation de certaines épidémies. Outre l’hommage de Bollaert-Delelis qui sera rendu au coup d’envoi, le Racing invite tous les spectateurs à se lever et à observer une minute d’applaudissements à la 5e minute, en mémoire de Chloé Ganago. Dimanche, au-delà d’une rencontre de Ligue 1, il sera question d’unité."