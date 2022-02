RC Lens : Florian Sotoca explique le coup de mou des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Si le RC Lens avait plutôt bien démarré l'année 2022 avec trois victoires de rang, les Sang et Or ont connu un gros coup d'arrêt face à l'OM, Monaco et Lorient. Une situation qui commence à inquiéter puisque les hommes de Franck Haise sont rentrés dans le rang en Ligue 1 et ne rêvent désormais plus d'Europe malgré le début de saison excitant.

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du match de Bordeaux, Florian Sotoca a tenté de mettre des mots sur les maux artésiens : « On sait qu’on est dans un moment difficile et il faut toujours rester unis dans ces moments-là. Le groupe prime avant tout. Quand on va bien, c’est le collectif qui prime, quand on perd c’est pareil, ce n’est pas à cause de l’un ou l’autre, c’est à cause de l’ensemble du groupe ».

« Ne pas tirer les uns sur les autres »

Pour l'ancien Grenoblois, la défaite à Lorient ne se résume pas qu'à un souci d'intensité : « Il y a aussi un problème de motivation, de se surpasser, le plus important est de rester concentré sur nous-mêmes et ne pas tirer les uns sur les autres. On est sur trois défaites mais les matches ne sont pas tous les mêmes. Il faut être plus exigent avec nous-mêmes. Vous l’êtes, les supporters aussi avec tout ce qu’on a fait depuis 2 ans On nous dit souvent que la 2e saison est la plus dure pour un promu, on a fait une belle première partie de saison grâce à ça, et on avait bien repris en 2022 après avoir été dans le dur. Ce n’est pas un problème de lassitude mais il faut se remettre tous un plus d’exigence, chacun envers soi-même d’abord et être encore plus exigent envers les coéquipiers. On a les qualités pour rebondir ».