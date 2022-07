RC Lens : Florian Sotoca se confie sur ses objectifs et les départs de l’été

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Après six buts et trois passes décisives lors de la passée en Ligue 1 avec le RC Lens, Florian Sotoca va disputer une nouvelle saison avec les Sang et Or. Cette saison sera différente à cause de la Coupe du Monde au Qatar, qui se disputera en hiver pour la première fois. Avant le coup d’envoi de la Ligue 1, l’attaquant tricolore évoque ses objectifs et aussi les départs de certains cadres, pour RMC Sport.

Ses objectifs

« Je n’ai pas d’objectif particulier. Je ne suis pas quelqu’un qui se prend la tête. Je préfère vivre au jour le jour et profiter de ce qui m’arrive. J’ai un parcours assez atypique, j’ai 31 ans, mais j’ai encore envie de progresser. Je me lève tous les matins avec le sourire et je m’entraîne comme si c’était le dernier jour j’espère. J’ai envie de faire la meilleure saison possible individuellement, mais le plus important c’est le collectif. »

Les départs des cadres

« Doucouré c’était notre pion essentiel au milieu avec Fofana. Clauss a fait deux superbes saisons et il a connu l’équipe de France. C’est un tout autre parcours pour lui et je suis fier parce que c’est quelqu’un qui mérite, qui a beaucoup travaillé et signer dans un club comme l’Olympique de Marseille ce n’est pas donné à tout le monde. Félicitation à lui, il le mérite. Pour Doucouré, c’est pareil, il est plus discret mais tout aussi important pour nous. Ce sont des pertes importantes, mais les dirigeants ont tout fait pour avoir un recrutement rapide et de qualité. »