RC Lens : Fofana a joué blessé face aux Girondins

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Grâce à un début de match tonitruant, le RC Lens s'est imposé ce dimanche sur sa pelouse face aux Girondins de Bordeaux (3-2), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre que Seko Fofana, qui a inscrit le troisième but lensois d'un tir de l'extérieur du pied droit, a joué blessé, comme il l'a confié au micro de Canal+.

"J'ai senti un blocage au niveau de la cheville"

"Dès la première minute, j’ai senti un blocage au niveau de la cheville. J’ai quand même continué. C’était vraiment important. Depuis un moment, c’était difficile. Aujourd’hui, on retrouve la victoire, on est fiers. Quand il y nos supporters, bizarrement on arrive bien à jouer. Ils nous ont encouragé, on est très content. (…) On a eu chaud jusqu’à la fin. On a vu une équipe qui joue sa vie, qui n’a pas lâché. On menait 3-0 au bout de 30 minutes, il faut les féliciter et les encourager. Nous, on va travailler et cela va donner de la confiance pour la suite. On voit que le classement est très resserré. On continue à travailler. Même si nous avons laissé beaucoup de points, il y a d’autres équipes qui sont aussi en difficulté. A nous de bien préparer Lyon dès demain."

La puissance de Seko FO-FA-NA ! 💪 Le capitaine lensois totalise 7⃣ buts en @Ligue1UberEats !#RCLFCGB #SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/Agu9loVASi — Racing Club de Lens (@RCLens) February 14, 2022