RC Lens : Fofana a pris une décision radicale avec le Racing

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

On n’arrête plus Seko Fofana ! Auteur d’un début de saison tonitruant, le milieu de terrain du RC Lens a rayonné il y a une semaine tout pile face à l’OM (3-2) et a encore fait étalage de toutes ses qualités vendredi contre le Stade de Reims (2-0).

À Bollaert, l’ancien joueur de l’Udinese a en effet été l’un des éléments les mieux notés par L’Équipe avec un 7/10 et des commentaires plus qu’élogieux bien qu’en deçà de sa dernière sortie avec les Sang et Or. Pour couronner le tout, Fofana a décidé de ne pas répondre à l’appel de la Côte d’Ivoire pour les deux matches contre le Malawi en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar !

« Il était dans ma liste mais je me suis entretenu avec lui et son choix est de ne pas venir en sélection, a lâché le sélectionneur des Éléphants Patrice Beaumelle aux médias locaux. Il n’y a pas de problème entre nous mais, aujourd’hui, il donne priorité à son club et c’est son choix... »

Eléphants : Les vérités de Patrice Beaumelle sur le cas Séko Fofana https://t.co/f1JkbXaetL — COULIBALY ADAMA (@COULIBA21980577) October 2, 2021