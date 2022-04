RC Lens : Fofana annonce une excellente nouvelle au peuple sang et or

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Franck Haise l’a lui-même reconnu : Seko Fofana est moins bien. « Il y a de la fatigue, mais ça ne se retranscrit pas sur toutes les data athlétiques, a expliqué le coach du RC Lens à la mi-mars. C’est le joueur le plus utilisé de notre effectif. Je ne l’ai sorti qu’une petite heure entre le Championnat et la Coupe. Son jeu est énergivore. C’était inévitable. J’ai rarement vu quelqu’un traverser onze mois, avec une préparation estivale en plus, sans connaître ces moments-là. »

Fofana (26 ans), qui n’a raté aucun match de la saison en qualité de titulaire (33, toutes compétitions confondues), tire la langue dans une logique tout à fait cohérente. La bonne nouvelle, c’est que le milieu de terrain ivoirien du RC Lens a récupéré de la fraîcheur avant la dernière ligne droite de l’exercice en cours.

« Mes performances ont été moins bonnes, reconnaît-il dans L’Équipe. Il faut en être conscient quand on est moins bien. L’accepter et se remettre en question. J’ai beaucoup enchaîné. L’adversaire vous a bien étudié. Vous témoigne plus de respect en défendant à deux sur vous. C’était dur mentalement aussi. À chaque match, il y a beaucoup de pression. Tu essaies de trouver de l’énergie. C’est pour ça que j’avais hâte d’être à la trêve. Là, j’ai retrouvé de la fraîcheur, qui va me permettre d’enchaîner. Ce n’est pas une perte de confiance. L’objectif reste d’être le plus performant et de répéter au maximum les efforts. »

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 3 avril

Lire l'édition > https://t.co/mISejAUfMJ pic.twitter.com/HDsulrxCnm — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2022

Pour résumer Moins pétillant que lors de la première partie de la saison depuis le mois de février, Seko Fofana (26 ans) n’en reste pas moins un cadre du RC Lens. Bonne nouvelle : le milieu ivoirien a retrouvé du panache et de la fraîcheur.

Bastien Aubert

Rédacteur