RC Lens : Fofana envoie un message à ses coéquipiers pour l'Europe

Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Avant Franck Haise, c'est Seko Fofana qui s'est présenté ce jeudi en conférence de presse au RC Lens à deux jours du déplacement sur la pelouse de Troyes, comptant pour la 37e journée de Ligue 1. Interrogé sur l'Europe, le milieu de terrain des Sang et Or a confié qu'il en rêvait et a invité tous ses coéquipiers à se donner les moyens pour y arriver.

"Il faut se donner les moyens et voir ce qu’il va se passer à la fin"

"On est tous conscients de la situation. On a des supporters qui sont derrière nous, nos familles, on est très bien tous ensemble et on a envie de rêver. L’an dernier on était à un point. Cette saison le championnat est très resserré. On a à coeur de tout donner pour ne pas avoir de regret, avec l’envie de gagner les deux matchs qu’il reste. (...) On a montré plein de belles choses cette saison et ce n’est pas encore terminé. Il faut se donner les moyens et voir ce qu’il va se passer à la fin."

Fabien Chorlet

Rédacteur