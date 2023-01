RC Lens : Fofana et Le Cardinal décisifs... Les Tops et les Flops de la qualification à Linas-Monthléry

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les Tops : Seko Fofana (non noté) : le finisseur. Rentré à la 62e minute à la place d'un Lukasz Poreba décevant, le capitaine lensois a fait la décision en ouvrant la marque (72e) avant de servir Florian Sotoca pour le 2-0. David Pereira da Costa (non noté) : le milieu offensif a réussi son retour à la compétition. Rentré à la place d'un décevant Alexis Claude-Maurice, le meneur des Sang et Or a amené de l'allant sur la fin de partie. Julien Le Cardinal (7) : pour sa première titularisation, l'ancien joueur du Paris FC était partout. Solide défensivement même si son tacle sur Cissé (39e) en a fait trembler plus d'un, le latéral s'est beaucoup montré aux avants-postes, trouvant même le poteau sur l'ouverture du score de Seko Fofana (72e). Les Flops : Loïs Openda (3) : on attendait monts et merveilles du jeune Belge après sa prestation XXL face au PSG. On n'a rien vu durant ses 60 minutes sur le pré dans l'Essonne. Alexis Claude-Maurice (4) : comme Openda, le joueur prêté par Nice préfère la lumière de Paris aux matchs plus obscurs à Linas-Monthléry. On n'aurait pas eu la même analyse s'il avait marqué sur son seul coup d'éclat des 20 mètres (25e) mais Lutumba avait décidé de pourrir son heure de jeu. Lukasz Poreba (4) : comme le jeune Labeau-Lascary qui n'a pas saisi sa chance, le Polonais avait l'occasion de montrer qu'il valait mieux qu'un remplaçant. Malheureusement, c'est à sa sortie du terrain que les Lensois ont réellement pris l'ascendant sur le match.

Linas-Monthléry 0-2 RC Lens, les Tops et Flops Si le RC Lens a mis du temps à construire son succès face à Linas-Monthléry (N3), les protégés de Franck Haise ont fait la décision sur la toute fin du match (2-0) grâce aux entrants Seko Fofana et Florian Sotoca. Notre analyse du match.

Alexandre Corboz

Rédacteur