RC Lens : Fofana et Samba déjà tournés vers l'OM, Haise tempère sur la finale de samedi

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Seko Fofana : « Déjà la tête à samedi » Seko Fofana : « On savait qu'il y allait avoir le contexte. On a vu une équipe en confiance. Le match qu'ils ont fait en Coupe de France leur a donné de la grinta mais on a été solides. On n'a pas pris de buts. Voilà, on est content. Ce soir, on gagne et on attend le match face à Marseille. Ce soir, c'était le match le plus difficile de la semaine face à une équipe en pleine confiance et on a pris de buts. Samedi, ce sera très important chez nous. On est déjà la tête à samedi... » Brice Samba : « On va se donner à 10 000% contre l'OM » Brice Samba : « Les 30 premières minutes, on n'était pas là mais on a su rectifier le tir et assurer l'essentiel. En deuxième mi-temps, Toulouse était euphorique. Nous, il fallait prendre les points. La manière ? Honnêtement, on s'en fout ! Ce qui m'importe, c'est qu'on se donne le droit de faire une finale samedi contre Marseille. Ce match sera une belle fête à la maison. On s'est donné le droit de disputer plusieurs grands matchs cette saison : Paris, Monaco, celui qui vient... Il faudra bien se préparer pour le match de samedi. Est-ce qu'on promet l'enfer aux Marseillais ? Non moi je ne promets rien du tout. Mais on va se donner à 10 000% comme on sait si bien le faire... Que le meilleur gagne ».

Franck Haise : « Une finale samedi ? Non pas du tout ! »

Franck Haise : « Si vous pensez que nous allions dominer largement ce match là contre une équipe euphorique... Je connais bien le football. Je savais qu'on aurait un match compliqué d'autant qu'eux ont bien démarré le match et nous pas vraiment...Les 20 dernières minutes de la première période, nous sommes bien revenus dans ce match, intelligemment, avec plus de qualité. On a longtemps eu une bonne maîtrise en deuxième, sans marquer ce 2e but. Sur le dernier quart d'heure, Toulouse a fait rentrer des joueurs de qualité et sur chaque coup-franc, chaque centre peut amener un but. Ce soir, à défaut d'être brillant, on a été solides.

Une finale samedi ? Non, pas du tout. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible. L'OM ambitionne toujours d'aller chercher la première place. Nous, on est contents d'être troisièmes aujourd'hui avec 69 points. Après, si on peut faire un très gros match contre l'OM, on ne va pas s'en priver … Mais il restera encore quatre matchs ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Soulagés par la victoire à Toulouse (1-0) qui leur offre une finale face à l'OM ce samedi, Seko Fofana, Brice Samba et Franck Haise se sont directement tournés vers le choc de samedi face à l'OM. Les Sang et Or ont de l'appétit mais de la modestie aussi.

Alexandre Corboz

Rédacteur