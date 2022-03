RC Lens : Fofana explique son coup de mou

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana est beaucoup moins flamboyant qu'à l’accoutumée. Après la victoire ce dimanche des Sang et Or face à Clermont (3-1), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, l'Ivoirien s'est exprimé sur ce coup de mou, mettant cela sur le dos de la fatigue.

"J'ai un coup de fatigue"

"On a eu une discussion avec le coach car j’ai enchainé tous les matchs. En ce moment, pour être honnête, j’ai un coup de fatigue donc je le ressens plus. Le coach m’a fait débuter le match et on avait planifié cela. Maintenant, il y a la trêve pour récupérer car mentalement, c’est un peu compliqué. Tout le monde me soutient et sait de quoi je suis capable. Je n’ai pas perdu confiance, c’est juste un coup de moins bien et je vais revenir très fort pour cette fin de saison et ce sprint final", a expliqué Seko Fofana au micro d'Amazon Prime Vidéo.

#LeDébrief après #RCLCF63



💬 Franck Haise : « C'est un bon match, une belle victoire qui permet de prendre quelques jours l'esprit tranquille. »



💬 Seko Fofana : « On a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. » pic.twitter.com/NIzQpEZprC — Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

