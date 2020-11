RC Lens : Fofana, Ganago... même combat ?

Seko Fofana et Ignatius Ganago n'ont pas brillé lors de la défaite du RC lens contre Angers (1-3) ce week-end. Mais Franck Haise ne les accable pas. « Pour Ignatius, sa cheville a été gravement endommagée, a expliqué le coach du RCL devant les médias (propos retranscrits par Lensois.com). Cela va disparaitre doucement, mais il doit retrouver un rythme. Il était sur un rythme avec beaucoup d’intensité, beaucoup de buts et de confiance. Il doit continuer à travailler et, dans les prochaines semaines, retrouver de meilleures sensations, des repères et le chemin des buts. »

Haise : « Fofana doit juste retrouver du rythme »

La confiance est aussi de mise pour Fofana. « Seko n’a pas joué pendant pas mal de temps, il doit retrouver toutes ses sensations, a affirmé le successeur de Philippe Montanier. Il n’a pas été juste sur certaines occasions. A la finition, il a envie de bien faire. Il a repris seulement depuis trois semaines, il a forcément un peu de retard. Au niveau physique, il est bien. Il doit juste retrouver du rythme. Il le sera dans un avenir proche. »