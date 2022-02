RC Lens : Fofana positive avant les Girondins, l'arrivée du coach bordelais bientôt bouclée ?

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Deux victoires, trois nuls et cinq défaites. Depuis leur carton sur Troyes (4-0) début novembre lors de la 13e journée, qui leur avait permis de consolider leur 2e place au classement, les Sang et Or sont en chute libre. Après leur revers à Lorient (0-2) dimanche, ils sont désormais 9es, à neuf longueurs de la Champions League. Autant dire que les prochaines réceptions des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique Lyonnais seront capitales.

Bettoni a gagné du crédit à Bordeaux

Alors que le pessimisme commence à poindre en Artois, Seko Fofana, lui, tient un discours positif. Après la défaite à Lorient (0-2) dimanche, il a ainsi expliqué au micro d'Amazon Prime : "C'est vrai qu'en ce moment, on est en difficulté. Mais il y a quand même eu des choses positives. Contre Lorient, ça s'est joué sur des détails. On a bien commencé le match, on avait le contrôle du ballon. Malheureusement, on se fait contrer une fois et ils ont de la réussite. Par la suite, on a essayé de jouer et de prendre des risques. Il y a eu plusieurs contres, ils ont eu de la réussite et ils ont marqué. On sort frustrés de ce match".

Un réveil s'impose urgemment pour les Sang et Or, au risque de courir aux devants d'une grosse déception en fin de saison. La réception des Girondins de Bordeaux, qui viennent de limoger Vladimir Petkovic et qui sont avant-derniers au classement, pourrait servir. Selon Nicolas Morin, la candidature de David Bettoni a d'ailleurs pris de l'épaisseur au point que l'entourage de l'ancien adjoint de Zinédine Zidane pensait que l'élu devait être dévoilé en coulisses hier soir. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas.