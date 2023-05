RC Lens : Fofana, Sotoca, Leca, Samba, Haise... Les Lensois n'enterrent pas encore l'OM !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

« Il y a un contexte. Il y a eu le match d'hier (la défaite de l'OM à Lille, NDLR) (…) On a laissé beaucoup d'énergie à crier devant notre télé mais on a gagné et c'est le plus important... On a su contrôler nos émotions après le but (…) Il nous manque un point. Il y a un match important à domicile, j'espère que tout va bien se passer », a d'abord lâché Seko Fofana. Après avoir lancé son short aux supporters, Florian Sotoca affichait aussi la même prudence : « Aujourd'hui, on fête la victoire, on a cinq points d'avance mais dans le foot rien n'est joué (...)Ce qu'on vit cette année, c'est incroyable. On a le droit de rêver. On veut garder cette deuxième place... On vit une saison de rêve ».

Samba : « Deuxième, ce serait déjà très bien ! »

Jean-Louis Leca a ensuite enchaîné : « On ne va pas faire la langue de bois. On sait que ce soir on marque les esprits mais il faut respecter le championnat, respecter Ajaccio qui est allé gagner à Marseille sur la première partie de saison. On sait que chaque match est difficile... Après, on sait que ce soir on marque un grand coup. Beaucoup d'équipes se sont cassés les dents à Lorient. A nous de finir le job... »

Même son de cloche chez Brice Samba : « Ce soir, on fête la victoire et samedi prochain si on gagne on fêtera la Champions League mais ce ne sera pas facile. On sait que cinq points, c'est quasiment fait mais ce n'est pas encore fait et on ne va pas se relâcher tant que ce ne sera pas le cas... Le titre ? Non, Paris sera champion mais deuxième ce serait déjà très bien ! »

Haise : « On n'y est pas encore »

Dans la même ligne que ses joueurs, Franck Haise ne veut pas crier victoire trop vite : « Quasi, c'est une chose ! Qualifié pour la Ligue des Champions, s'en est une autre. On a évidemment fait un grand pas ce soir conjugué à la défaite de Marseille à Lille mais on n'y est pas encore (…) Le travail sera terminé quand on aura mathématiquement assuré cette deuxième place. On n'en est plus très loin mais il y a d'abord un match contre Ajaccio à préparer. On a six jours pour le faire ».

Lancé sur la possibilité de rattraper le PSG, le coach lensois est sur la même ligne que son gardien même s'il estime que Paris n'aura pas la vie facile à Auxerre : « Honnêtement, je regarde plutôt ce qui se passe à la troisième place que devant nous ... »

Pour résumer Seko Fofana, Florian Sotoca, Jean-Louis Leca, Brice Samba et Franck Haise ont tous évoqué la deuxième place après la victoire du RC Lens à Lorient. Si tous reconnaissaient la belle opération, aucun ne criait encore victoire face à l'OM.

