RC Lens : Fortes dévoile l'objectif des Sang et Or cette saison

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Il y a un an, le RC Lens retrouvait l'élite après six années d'absence. Sa seule volonté était de se maintenir, ce qu'il a fait très rapidement pour finalement accrocher une belle 7e place. Presqu'une déception puisque les hommes de Franck Haise ont flirté avec l'Europe toute la saison. Mais les bases sont là, en tout cas, et Steven Fortes a confirmé à La Voix du Nord que les Sang et Or allaient continuer à aller de l'avant… tout en assurant leurs arrières.

« On aborde cette deuxième saison dans l’élite avec plus de certitudes et de confiance, mais sans en abuser, de la sérénité en restant humble. On sort d’une saison plus que correcte. On en a surpris plus d’un, le revers de la médaille, c’est qu’on sera beaucoup plus attendus. Qu’il y ait eu peu de mouvements, ça aide l’équipe à travailler mais on ne peut pas se reposer là-dessus. La cohésion, qui a été un gros facteur de réussite, reste la même, ça va nous aider dans des moments peut-être un peu plus difficile. L’objectif premier reste le maintien. »

