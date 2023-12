RC Lens : Franck Haise ne mâche pas ses mots après le 0-0 à Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Franck Haise n'a que très moyennement apprécié la prestation de ses joueurs sur le terrain de Montpellier (0-0). Déçu, et même agacé, le technicien est venu partager ses impressions au micro de Prime Video.

"Donner une autre image"

"On n'a pas fait un grand match, loin de là. Il a manqué beaucoup de choses ce soir mais quand on n'est pas à son niveau, le point il faut le prendre. L'équipe n'a pas été bonne à de nombreux endroits, à commencer par la justesse. On est passé à côté de notre sujet, je ne sais pass si l'équipe à la tête au match de mardi (FC Séville en Ligue des Champions), mais il faudra rendre une toute autre copie. On fera un autre match, évidemment, mais bon, on est loin de ce qu'on est capables de donner sur de nombreux aspects. Il faudra donner une toute autre image du RC Lens. Elye Wahi ? Il a deux très belles occases qui auraient pu permettre de donner une dimension plus positive à notre match. Mais le problème était collectif ce soir, pas individuel."

