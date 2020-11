RC Lens : Franck Haise retire un gros motif de satisfaction de la victoire à Dijon (1-0)

Grâce à un but du jeune Arnaud Kalimuendo, le RC Lens s'est imposé ce dimanche à Dijon, sur le plus petit des scores. Dans la lignée de son entrée intéressante à Reims et de son doublé en amical contre Anderlecht, le jeune attaquant prêté par le PSG a profité d'une énorme boulette du Dijonnais Racioppi pour faire trembler les filets et offrir un succès précieux au RCL, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné à Dijon (4 défaites, 1 nul).

« On a réussi à être solide »

Franck Haise pouvait donc apprécier. « On n’a pas tout maitrisé, a-t-il commenté en conférence de presse (propos retranscrits par Lensois.com. Dijon, même si leur situation est compliquée, il y a de la qualité. Les 2 équipes étaient assez proches, sur les occasions, sur les tirs. On a réussi à marquer sur ce pressing et cette récupération heureuse. Quand il a fallu le faire, on a réussi à être solide. » Cette solidité retrouvée est pour le coach du RCL le principal motif de satisfaction de la rencontre... « On avait pris 8 buts sur les 2 derniers matches. Ne pas prendre de but ce soir est une satisfaction. Même si contre Reims, on avait concédé autant d’occasions que ce soir et on avait pris 4 buts. »