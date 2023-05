RC Lens : Franck Haise adoubé par une légende du club

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la saison qui se clôturera samedi, Franck Haise a vu son remarquable travail à la tête du RC Lens récompensé. Et le meilleur est à venir puisqu'en septembre, les Sang et Or participeront à la Champions League pour la première fois depuis vingt ans. Forcément, leur entraîneur a aujourd'hui le vent en poupe et se voit couvert d'éloges par des gloires artésiennes comme Roger Boli.