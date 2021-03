RC Lens : Franck Haise colle un carton jaune orangé à un taulier

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Franck Haise n’a pas mâché ses mots. Agacé par les points perdus contre le FC Metz hier à Bollaert (2-2), l’entraîneur du RC Lens a fait redescendre ceux qui pouvaient avoir pris les louanges au pied de la lettre. Jonathan Gradit ne se sent pas spécialement par le coup de gueule de l’entraîneur des Sang et Or et est déjà prêt à se remettre en question.

« Je n’ai jamais demandé aux défenseurs de prendre des risques dans leurs 16 mètres. Ce sont de mauvais choix à gommer. Loïc (ndlr : Badé, sur l’action du penalty) doit sortir le ballon et ne pas tergiverser. C’est le haut niveau, a-t-il fustigé. Surtout que 5 minutes avant il fait le bon choix et joue long. Je lui ai passé le message à la mi-temps, il le sait. C’est là que Loïc et d’autres peuvent progresser, dans la régularité des choix. Mes joueurs ont fait un très bon match, ce qui m’énerve c’est qu’on a maitrisé en grande partie la rencontre et ce sont des matches que l’on doit gagner. Si on fait 2-2 c’est parce qu’on fait des cadeaux. »

Badé déjà sermonné par Haise face au Red Star

Badé semble donc clairement dans le collimateur d’Haise après sa prestation dominicale. Doté d’un peu habituel 4/10 dans L’Équipe, le défenseur central du RC Lens avait déjà été ciblé par son coach pour ses sautes de concentrations à Saint-Ouen face au Red Star (2-3, le 6 mars). « Il joue facile et parfois un peu trop, rappelle le quotidien sportif. Même dans la zone offensive où il gagnerait à lâcher le ballon plus vite ou à jouer plus simple. Sa passe en retrait mal ajustée pour Medina coûte surtout l'égalisation à son équipe (26e). »