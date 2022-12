RC Lens : Franck Haise donne les ambitions des Sang et Or pour la deuxième partie de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens retrouve le championnat ce jeudi (21 heures). Les joueurs de Franck Haise seront opposés à l'OGC Nice de Lucien Favre pour la reprise, comptant pour la 16e journée. Avec 36 points au compteur, les Sang et Or sont bien partis pour décrocher une place européenne en fin de saison voire même un podium. Avant la reprise, Franck Haise a donné les ambitions lensoises.

« On a envie de jouer l'Europe »

Invité dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le coach nordiste s'est projeté sur la deuxième partie de saison. « On est heureux de ce qu'on fait, on va continuer à le faire », a-t-il confié. « On a toujours été ambitieux. Après, on ne le crie pas (…). 36 points au bout de 15 journées, c'est une dynamique de champion, on sait qu'on n'est pas armés pour ça. Mais on va essayer de rester le plus haut possible, ça c'est sûr ».

« Je ne cache pas qu'on a envie de jouer l'Europe, je l'ai encore dit dans L'Équipe aujourd'hui. Par contre, on veut le faire avec notre état d'esprit, notre façon de faire et ce n'est pas en ayant de grands discours. Le plus important, ce sont les actes, beaucoup plus que les paroles ».