RC Lens : Franck Haise en dit plus sur sa recrue estampillée Stade Rennais

Franck Haise satisfait des prestations de Wesley Saïd. L’entraineur du RC Lens est revenu en conférence de presse d’après-match sur la prestation de son attaquant, auteur d’un doublé face au FC Metz ce week-end (4-1). Un joueur qu’il connait bien puisqu’il l’a côtoyé chez les jeunes au Stade Rennais.

« C’est d’abord une grosse satisfaction pour le club et pour l’équipe. J’ai la chance de bien connaitre Wesley depuis longtemps et même s’il sortait d’une longue blessure, je savais ce qu’il pouvait apporter. C’était sa 2e titularisation. Je le vois s’entraîner et il était logique qu’il ait sa chance. Je savais qu’il allait la saisir. Dans notre animation, je lui demande de décrocher car il est capable de faire de bonnes passes, mais il faut aussi être capable d’accompagner les actions et je préfère quand même que mes attaquants soient le plus souvent dans la surface. Il a bien fait d’y aller sur ces 2 buts » (Propos retranscris par Lensois.com).

Une titularisation payante qui survient suite aux prestations intéressantes de l’ancien rennais a tenu à préciser le coach lensois et non à la méforme physique de Gaël Kakuta de retour de blessure.

